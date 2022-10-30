Друг Макгрегора: Джейк Пол устроил войну с дедулей

Американский боец смешанных единоборств, друг бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора Диллон Дэнис прокомментировал бой блогера Джейка Пола с Андерсоном Силвой.



«Джейк Пол только что устроил войну с дедулей… детский мусор», — написал Дэнис на своей странице в социальной сети.



Джейк Пол и Андерсон Силва провели на ринге все восемь раундов. Пол одержал победу над бывшим чемпионом UFC в среднем весе единогласным решением судей.



Для Джейка Пола это шестая победа в шести боксёрских поединках, он также выигрывал у других бывших бойцов смешанных единоборств, таких как Бен Аскрен и Тайрон Вудли. Силва проводил третий бой с момента ухода из MMA и потерпел первое поражение.



Диллон Дэнис последний раз выходил на бой в 2019 году в рамках Bellator 222 и одержал победу над Максом Хамфри.

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