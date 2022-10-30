«Вы дадите ему стать боксёром года?» Боец UFC — об успехах блогера Джейка Пола
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Американский боец смешанных единоборств Дерек Брансон, выступающий в UFC, отреагировал на победу блогера Джейка Пола в боксёрском поединке с экс-чемпионом промоушена Андерсоном Силвой. Брансон иронично призвал к действиям профессиональных боксёров, чтобы те не упустили звание бойца года Полу.
«Всем боксёрам лучше поторопиться. Вы дадите Джейку Полу стать боксёром года?» — написал Брансон в своих социальных сетях.
Джейк Пол и Андерсон Силва провели на ринге все восемь раундов. Пол одержал победу единогласным решением судей. Стоит отметить, что для блогера это был уже шестой поединок в боксёрской карьере. Прошлые пять боёв закончились досрочными победами Джейка.
Джейк Пол опубликовал видео со своей тренировки по боксу.
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