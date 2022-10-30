«Где мой второй пояс?» Макгрегор недоволен своим фото в голосовании

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на постер с голосованием на величайшего легковеса за всю историю промоушена, которое проводит британский телеканал BT Sport.
Поклонникам единоборств представлено на выбор 12 бойцов, среди которых есть действующий чемпион Ислам Махачев, Чарльз Оливейра и Хабиб Нурмагомедов.
Макгрегор остался недоволен тем, что на фотографии возле своей фамилии он держит лишь один чемпионский пояс, хотя некогда был обладателем титула и в полулёгком дивизионе.
«Где мой второй пояс?» — написал Макгрегор в своих социальных сетях.
Фото: BT Sport
Всего Макгрегор принял участие в 28 боях в профессиональных смешанных единоборствах и потерпел в них шесть поражений. Ранее Конор сообщил, что намерен вернуться в октагон в первом квартале 2023 года.
Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках.
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