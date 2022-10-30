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Самые яркие моменты боя Василий Ломаченко — Джэмейн Ортис

Самые яркие моменты боя Василий Ломаченко — Джэмейн Ортис
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В ночь с 29 на 30 октября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся большой вечера бокса, организованный промоутерской компанией Top Rank.

Главным событием мероприятия стал поединок между бывшим трёхкратным чемпионом мира в трёх весовых категориях Василием Ломаченко и непобеждённым американским боксёром Джэмейном Ортисом.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинского бойца единогласным решением судей (115-113, 116-112, 117-111).

Самые яркие моменты боя Ломаченко с Ортисом

Права принадлежат Top Rank. Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале Top Rank.

Ломаченко, таким образом, одержал свою 17-ю победу в профессиональной карьере, проведя 19 боёв. Джэмейн Ортис потерпел первое поражение в карьере.

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