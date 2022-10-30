Сехудо хочет подраться с О’Мэлли за временный титул чемпиона

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо заявил о желании провести поединок с американцем Шоном О’Мэлли за временный титул чемпиона мира в легчайшем весе.
«На некоторое время нам придётся забыть об Алджамейне Стерлинге. Он собирается взять перерыв до середины следующего года. Но почему бы в таком случае нам не подраться с Шоном О’Мэлли за титул временного чемпиона? Я считаю, это поможет не допустить застоя в нашем дивизионе», — приводит слова Сехудо MMA Fighting.
Последний свой бой Сехудо провёл в мае 2020 года на турнире UFC 249 и выиграл у Доминика Круза техническим нокаутом во втором раунде. В активе Генри 16 побед и два поражения.
Шон О’Мэлли на UFC 280 одержал победу над Петром Яном раздельным решением судей. После этого американец поднялся на первую строчку дивизиона.
- 30 октября 2022
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