Тэдди Атлас оценил победу Джейка Пола над Андерсоном Силвой
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Известный тренер по боксу и аналитик Тедди Атлас прокомментировал победу блогера Джейка Пола над бывшим чемпионом UFC в среднем весе Андерсоном Силвой.
Бой продлился все восемь раундов, и Джейк Пол одержал победу единогласным решением судей над Силвой, после чего вызвал на поединок экс-бойца UFC Нейта Диаза и мексиканского боксёра Сауля «Канело» Альвареса.
«Снимаю шляпу перед обоими бойцами. Пол заслужил право называться настоящим бойцом. Он всё ещё достаточно сырой, но становится всё лучше. Конечно, Пол не победит Канело и хорошо подбирает соперников, но ведь и другие тоже. Джейк заслуживает похвалы за то, что он делает», — написал в своих социальных сетях Атлас.
Джейк Пол провёл уже шесть поединков в боксе и одержал в них шесть побед.
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