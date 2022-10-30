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Тэдди Атлас оценил победу Джейка Пола над Андерсоном Силвой

Тэдди Атлас оценил победу Джейка Пола над Андерсоном Силвой
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Известный тренер по боксу и аналитик Тедди Атлас прокомментировал победу блогера Джейка Пола над бывшим чемпионом UFC в среднем весе Андерсоном Силвой.

Бой продлился все восемь раундов, и Джейк Пол одержал победу единогласным решением судей над Силвой, после чего вызвал на поединок экс-бойца UFC Нейта Диаза и мексиканского боксёра Сауля «Канело» Альвареса.

«Снимаю шляпу перед обоими бойцами. Пол заслужил право называться настоящим бойцом. Он всё ещё достаточно сырой, но становится всё лучше. Конечно, Пол не победит Канело и хорошо подбирает соперников, но ведь и другие тоже. Джейк заслуживает похвалы за то, что он делает», — написал в своих социальных сетях Атлас.

Джейк Пол провёл уже шесть поединков в боксе и одержал в них шесть побед.

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