Тэдди Атлас оценил победу Джейка Пола над Андерсоном Силвой

Известный тренер по боксу и аналитик Тедди Атлас прокомментировал победу блогера Джейка Пола над бывшим чемпионом UFC в среднем весе Андерсоном Силвой.



Бой продлился все восемь раундов, и Джейк Пол одержал победу единогласным решением судей над Силвой, после чего вызвал на поединок экс-бойца UFC Нейта Диаза и мексиканского боксёра Сауля «Канело» Альвареса.



«Снимаю шляпу перед обоими бойцами. Пол заслужил право называться настоящим бойцом. Он всё ещё достаточно сырой, но становится всё лучше. Конечно, Пол не победит Канело и хорошо подбирает соперников, но ведь и другие тоже. Джейк заслуживает похвалы за то, что он делает», — написал в своих социальных сетях Атлас.



Джейк Пол провёл уже шесть поединков в боксе и одержал в них шесть побед.