Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Новичок UFC: я покажу дагестанским бойцам, что такое настоящая борьба

Новичок UFC: я покажу дагестанским бойцам, что такое настоящая борьба
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств, новичок UFC Бо Никал заявил, что готов показать дагестанским бойцам UFC, что такое настоящая борьба.

«Эти ребята (дагестанские бойцы. — Прим. «Чемпионата») уверены, что знают, как правильно бороться? Мы покажем им, что такое настоящая борьба. Я уважаю любого парня, который выходит в октагон. Дагестанские бойцы находятся сейчас на вершине нашего спорта. Но при всём уважении к ним, я думаю, что мы лучше их в этом компоненте», — приводит слова Никала Sportskeeda.

Одним из самых успешных действующих бойцов UFC, который является воспитанником дагестанской школы, можно назвать чемпиона в лёгком весе Ислама Махачева.

Громче в России не встречали даже Орла! Махачев вернул в Махачкалу пояс Хабиба Громче в России не встречали даже Орла! Махачев вернул в Махачкалу пояс Хабиба

Толпа фанатов в Махачкале встречает Махачева с поясом UFC.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022