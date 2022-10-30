Новичок UFC: я покажу дагестанским бойцам, что такое настоящая борьба
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Американский боец смешанных единоборств, новичок UFC Бо Никал заявил, что готов показать дагестанским бойцам UFC, что такое настоящая борьба.
«Эти ребята (дагестанские бойцы. — Прим. «Чемпионата») уверены, что знают, как правильно бороться? Мы покажем им, что такое настоящая борьба. Я уважаю любого парня, который выходит в октагон. Дагестанские бойцы находятся сейчас на вершине нашего спорта. Но при всём уважении к ним, я думаю, что мы лучше их в этом компоненте», — приводит слова Никала Sportskeeda.
Одним из самых успешных действующих бойцов UFC, который является воспитанником дагестанской школы, можно назвать чемпиона в лёгком весе Ислама Махачева.
Толпа фанатов в Махачкале встречает Махачева с поясом UFC.
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