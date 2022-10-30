Генри Сехудо заявил, что Махачев изобьёт Волкановски

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказался о возможном поединке Алекса Волкановски с Исламом Махачевым.



Ислам Махачев на турнире UFC 280 одержал победу удушающим приёмом над Чарльзом Оливейрой и стал новым чемпионом в лёгком весе. После этого Махачев вызвал на бой чемпиона в полулёгком весе Алекса Волкановски, австралиец принял вызов. Поединок может состояться уже в феврале на турнире UFC 284.



«Я не понимаю, почему они собираются драться в Австралии в феврале. Чертовски рано. Алекс, я знаю, что у тебя есть определённые навыки в борьбе, но, выступая против такого парня, как Махачев, тебе потребуется намного больше четырёх месяцев подготовки. Вам понадобятся правильные спарринг-партнёры и правильные тренеры. В противном случае это может стать избиением», — заявил Сехудо на своём YouTube-канале.