Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Генри Сехудо заявил, что Махачев изобьёт Волкановски

Генри Сехудо заявил, что Махачев изобьёт Волкановски
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказался о возможном поединке Алекса Волкановски с Исламом Махачевым.

Ислам Махачев на турнире UFC 280 одержал победу удушающим приёмом над Чарльзом Оливейрой и стал новым чемпионом в лёгком весе. После этого Махачев вызвал на бой чемпиона в полулёгком весе Алекса Волкановски, австралиец принял вызов. Поединок может состояться уже в феврале на турнире UFC 284.

«Я не понимаю, почему они собираются драться в Австралии в феврале. Чертовски рано. Алекс, я знаю, что у тебя есть определённые навыки в борьбе, но, выступая против такого парня, как Махачев, тебе потребуется намного больше четырёх месяцев подготовки. Вам понадобятся правильные спарринг-партнёры и правильные тренеры. В противном случае это может стать избиением», — заявил Сехудо на своём YouTube-канале.

«Где этот коротышка?» Махачев слишком возгордился — и выбрал неправильного соперника! «Где этот коротышка?» Махачев слишком возгордился — и выбрал неправильного соперника!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022