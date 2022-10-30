Стерлинг: я бы хотел потренироваться в Дагестане, 1000%
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг признался, что хотел бы в будущем провести тренировочный лагерь в Дагестане вместе с командой Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.
«Я бы точно хотел потренироваться с этими ребятами в Дагестане, 1000%», — написал Стерлинг на своей странице в социальной сети, отвечая на вопрос о том, как он относится к перспективе провести сборы с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым.
Ислам Махачев на турнире UFC 280, который прошёл в Абу-Даби 22 октября, стал новым чемпионом в лёгком весе, одержав победу над Чарльзом Оливейрой.
На том же турнире Алджамейн Стерлинг защитил титул чемпиона в полулёгком весе, выиграв техническим нокаутом у Ти Джея Диллашоу.
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