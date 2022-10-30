Махачев заявил, что Хавьер Мендес вырастил пять чемпионов UFC. Тот указал на ошибку

Новый чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев высказался о главном тренере зала AKA, в котором он тренируется, – Хавьере Мендесе.

Так, Махачев заявил, что его наставник вырастил уже пять чемпионов UFC, в число которых вошли Кейн Веласкес, Даниэль Кормье, Люк Рокхолд, Хабиб Нурмагомедов и он сам.

«Тренер, вырастивший пять чемпионов UFC. Навсегда благодарен тебе. Результат говорит сам за себя», – написал боец в социальных сетях.

«Ты шестой. Фрэнк Шемрок был первым. Но тебя было тренировать легче всех. Ты всё понимаешь и выполняешь всё великолепно, что делает тебя великим чемпионом», – написал Мендес в комментариях.

Примечательно, что Мендес не упомянул ещё одного чемпиона UFC, которого он тренировал, – американца Би-Джея Пенна.