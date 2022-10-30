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Теофимо Лопес оценил шансы Ломаченко в боях с Хэйни и Стивенсоном

Теофимо Лопес оценил шансы Ломаченко в боях с Хэйни и Стивенсоном
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Бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Теофимо Лопес оценил шансы своего бывшего соперника украинца Василия Ломаченко в боях с представителями США Дэвином Хэйни и Шакуром Стивенсоном.

«Я должен отдать предпочтение Ломе. Я бы сказал, что Дэвин даст ему по-настоящему хороший бой, если бы у него был удар и инстинкт убийцы. Он знает, что делать в ринге. Однако вы должны иметь эти вещи в бою с таким технарём, как Лома. Вы должны сдержать его. Отходы назад, работа джебом и движение не всегда работают против Ломы. Он встречался со многими крутыми бойцами, умевшими это делать.

Будет ли у Ломы преимущество в бою с Шакуром? Думаю, да. Эти парни будут побиты. Но что вы ещё хотите от меня услышать? Докажите, что я неправ. Я единственный, кто побил его», – сказал Лопес в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

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