Стали известны гонорары Джейка Пола и Андерсона Силвы

Опубликованы гонорары американского блогера Джейка Пола и бывшего чемпиона UFC бразильца Андерсона Силвы, боксёрский поединок которых состоялся сегодня, 30 октября, в Глендейле (штат Аризона, США).

Напомним, Пол победил единогласным судейским решением по итогам восьми раундов (77-74, 78-73, 78-73).

По информации Draftkings, гарантированный гонорар Пола составил $ 1,5 млн. Помимо этого, блогер получит 65% от продажи платных трансляций (PPV). Гонорар Силвы составил $ 500 тыс. плюс 35% от продажи платных трансляций.

Поединок с Силвой стал для Пола шестым в карьере. В число побитых блогером соперников вошли экс-бойцы UFC Тайрон Вудли и Бен Аскрен.

Ранее Пол обратился к президенту UFC Дане Уайту, припомнив ему старый конфликт.