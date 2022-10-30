Стали известны гонорары Джейка Пола и Андерсона Силвы
Поделиться
Опубликованы гонорары американского блогера Джейка Пола и бывшего чемпиона UFC бразильца Андерсона Силвы, боксёрский поединок которых состоялся сегодня, 30 октября, в Глендейле (штат Аризона, США).
Напомним, Пол победил единогласным судейским решением по итогам восьми раундов (77-74, 78-73, 78-73).
По информации Draftkings, гарантированный гонорар Пола составил $ 1,5 млн. Помимо этого, блогер получит 65% от продажи платных трансляций (PPV). Гонорар Силвы составил $ 500 тыс. плюс 35% от продажи платных трансляций.
Поединок с Силвой стал для Пола шестым в карьере. В число побитых блогером соперников вошли экс-бойцы UFC Тайрон Вудли и Бен Аскрен.
Ранее Пол обратился к президенту UFC Дане Уайту, припомнив ему старый конфликт.
Комментарии
- 30 октября 2022
-
21:07
-
21:01
-
20:56
-
20:32
-
20:07
-
19:38
-
19:07
-
18:40
-
17:30
-
16:54
-
16:53
-
16:38
-
16:00
-
15:34
-
14:54
-
14:46
-
14:11
-
13:54
-
13:24
-
13:06
-
12:41
-
12:31
-
12:06
-
11:56
-
11:35
-
11:31
-
11:28
-
11:01
-
11:00
-
10:42
-
10:31
-
10:13
-
10:01
-
09:35
-
09:26
Партнерский контент