«Допинг больше тебя не спасёт». Коди Гарбрандт вызвал Диллашоу на трилогию

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Коди Гарбрандт вызвал на третий бой соотечественника и также экс-чемпиона организации Ти Джея Диллашоу.

«Этот чувак – засранец. За 10 дней до нашего первого боя UFC отправил меня в Лас-Вегас, чтобы мне сделали эпидуральную анестезию спины, потому что я даже не мог ходить. Я не оправдывался и не плакал после того, как проиграл мошеннику. Организуйте мой бой с Ти Джеем. Допинг больше не спасёт себя», – написал Гарбрандт в социальных сетях.

Напомним, в конце октября на UFC 280 Диллашоу вернулся в клетку после 14-месячного простоя, уступив техническим нокаутом из-за травмы плеча действующему обладателю титула в легчайшем весе соотечественнику Алджамейну Стерлингу.