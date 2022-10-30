WBO разыграет вакантный титул в полулёгком весе, за который поборется чемпион двух ОИ

Всемирная боксёрская организация (WBO) готовится к организации поединка за вакантный титул в полулёгком весе (до 57,2 кг), сообщает издание The Ring.
Действующий обладатель титула мексиканец Эмануэль Наваррете (36-1, 30 KO) поднимется в следующий дивизион, чтобы сразиться за пояс WBO, оставленный американцем Шакуром Стивенсоном. Ожидается, что соперником Наваррете станет соотечественник Оскар Вальдес.
За оставленный Наваррете пояс сразятся кубинец Робейси Рамирес (11-1, 7 KO) и бывший чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) ганец Айзек Догбо (24-2, 15 KO). Поединок запланирован на 4 февраля в США.
Рамиресу 28 лет. Боец является победителем Олимпийских игр в Лондоне, состоявшихся в 2012 году, и победителем Олимпиады – 2016 в Рио-де-Жанейро.
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