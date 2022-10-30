Сехудо заявил, что Нганну проведёт поединок в боксе, и назвал его возможный гонорар

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо заявил, что действующий обладатель титула организации в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну может провести боксёрский поединок перед возвращением в клетку.

«Думаю, что Фрэнсис Нганну, вероятно, получит деньги в боксе за выступление в супертяжёлом весе. Это входит в его планы. И вы говорите о гонораре в 30 миллионов долларов. Вот почему я считаю, что он пойдёт по этому пути, а затем вернётся в UFC и сразится с Джоном [Джонсом]» – сказал Сехудо в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Напомним, 36-летний Нганну не выступал с января, когда на UFC 270 нанёс первое поражение бывшему одноклубнику французу Сирилю Гану.