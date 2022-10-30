Сехудо: все хотят моего боя со Стерлингом. Но есть одна проблема — её зовут Алджамейн
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо высказался о потенциальном поединке с действующим обладателем титула организации в легчайшем дивизионе (до 61 кг) соотечественником Алджамейном Стерлингом.
«Это то, чего хочет UFC и хочет Дана Уайт. Мой менеджер сказал мне, что UFC двинется в этом направлении. Но есть одна проблема – её зовут Алджамейн.
Иногда вы понимаете, что кто-то уважает вас. Алджамейн не хочет драться со мной, потому что уважает меня. И немного боится. И он, без сомнений, прячется и убегает от меня. У нас есть и другие варианты, но я хотел бы подраться с ним, и я готов к 2023 году. Алджамейн Стерлинг, хватит убегать», – сказал Сехудо в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
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