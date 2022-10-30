Генри Сехудо назвал лучшего бойца легчайшего веса UFC
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо назвал, по его мнению, лучшего бойца организации в легчайшем весе (до 61 кг).
«Это по-прежнему Пётр Ян. Хотя, вы знаете, три поражения подряд – это не очень хорошо для него, понимаете? Лично я считаю, что он побил Алджамейна Стерлинга. И я считаю… не только я – весь мир видел, что Шон [О’Мэлли] проиграл. Но, к сожалению, всё сложилось именно так. Но Пётр Ян по-прежнему лучший», – сказал боец в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Ранее в интервью Сехудо заявил, что действующий обладатель титула организации в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну может провести боксёрский поединок перед возвращением в клетку организации.
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