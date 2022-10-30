Кудряшов назвал легковеса, который даст Ломаченко более тяжёлый бой, чем Хэйни

Известный российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов оценил шансы украинского легковеса Василия Ломаченко в боях с американцами Джервонтой Дэвисом и Дэвином Хэйни.

«Хэйни очень хорош. Это не случайный чемпион. Ещё когда он сломал лицевую кость Зауру Абдуллаеву, было понятно, что это техничный и жёсткий боксер. Он прекрасно чувствует себя на высоком уровне. Стилистически Дэвин будет для Ломаченко более удобен, чем Джервонта Дэвис. С Танком никому не будет просто, хотя Вася умеет сделать так, чтобы соперникам было неудобно. Но с Джервонтой будет посложнее.

Для Васи и Хэйни будет опасен, но у американца не получится нокаутировать Ломаченко, это нереально. Сейчас они встретились на ринге, сыграв на интерес зрителя к их противостоянию. Изучат все варианты. Это бизнес и ничего личного. При этом не факт, что с Хэйни Ломаченко будет сложнее боксировать, чем с Ортисом. Джэмейн всё-таки нестандартный боксёр, который работал без давления, потому что был андердогом», – приводит слова бойца MMA.Metaratings.ru.

Ранее звёздный американский проспект Райан Гарсия назвал основную проблему Ломаченко после его победы над Джэмейном Ортисом.