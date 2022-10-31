Усик: знаю, что Фьюри боится меня

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался о британце Тайсоне Фьюри.

«Меня на данный момент это чуть смешит. Мне смешно. Ну, зачем он делает это? Чтобы Мы с ним договаривались, но он бегает куда-то и говорит, что я не хочу драться. Я знаю, что он боится меня», — приводятся слова Усика в социальной сети Lomus_official.

Напомним, в последнем бою Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа. Ожидалось, что следующим соперником украинца будет Фьюри, однако стороны не смогли согласовать дату боя.

Позже стало известно, что Фьюри проведёт бой с Чисорой. Поединок пройдёт в Лондоне, 3 декабря. До этого соперники встречались дважды, и оба раза победу одержал Фьюри.

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