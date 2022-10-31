Усик: знаю, что Фьюри боится меня

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался о британце Тайсоне Фьюри.
«Меня на данный момент это чуть смешит. Мне смешно. Ну, зачем он делает это? Чтобы Мы с ним договаривались, но он бегает куда-то и говорит, что я не хочу драться. Я знаю, что он боится меня», — приводятся слова Усика в социальной сети Lomus_official.
Напомним, в последнем бою Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа. Ожидалось, что следующим соперником украинца будет Фьюри, однако стороны не смогли согласовать дату боя.
Позже стало известно, что Фьюри проведёт бой с Чисорой. Поединок пройдёт в Лондоне, 3 декабря. До этого соперники встречались дважды, и оба раза победу одержал Фьюри.
Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки
- 31 октября 2022
-
02:26
-
00:27
- 30 октября 2022
-
23:50
-
23:30
-
23:23
-
22:39
-
22:10
-
21:51
-
21:07
-
21:01
-
20:56
-
20:32
-
20:07
-
19:38
-
19:07
-
18:40
-
17:30
-
16:54
-
16:53
-
16:38
-
16:00
-
15:34
-
14:54
-
14:46
-
14:11
-
13:54
-
13:24
-
13:06
-
12:41
-
12:31
-
12:06
-
11:56
-
11:35
-
11:31
-
11:28