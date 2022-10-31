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«Потом я ещё и результат увидел». Артур Бетербиев рассказал об одном упражнении

«Потом я ещё и результат увидел». Артур Бетербиев рассказал об одном упражнении
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Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF, непобеждённый россиянин Артур Бетербиев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался об упражнении «бой с тенью». По словам Бетербиева, изначально он не видел от него пользы, но после рекомендаций тренера нашёл её.

«Бой с тенью. Лет 10 назад мне казалось, что это что-то из разряда «зачем тратить время просто так?» А потом мне кто-то из тренеров сказал, что во время боя с тенью — надо прям представлять соперника, разные ситуации с этим воображаемым соперником и тогда, и мне стало интереснее.

А потом я ещё и результат увидел – в спарринге стало работать намного легче, потому что основную отработку я уже сделал во время боя с тенью. Сейчас для меня это очень увлекательное занятие.

Главное — не бесцельно выбрасывать удары, а по воображаемому сопернику. У меня сейчас в руках маленькие гантели и утяжелители на ногах. Добавляю, чтобы не было скучно. Очень хорошо перед основной боксёрской тренировкой в качестве специфической разминки. Чтобы настроиться морально, физически и привести себя в боевую готовность!» — написал Бетербиев.

Бетербиев показал авто, которое ему подарил Умар Кремлёв:

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