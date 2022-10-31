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«Наконец-то все узнают правду». Махачев показал эпизод с Кормье на тренировке. Видео

«Наконец-то все узнают правду». Махачев показал эпизод с Кормье на тренировке. Видео
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Новый чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал видеозапись с тренировки. На кадрах демонстрируется, как Ислам ведёт борьбу с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Даниэлем Кормье.

«Наконец-то все узнают правду, чья борьба лучше. Я предупреждал тебя, Даниэль. Обязательно посмотрите видео, ребята», — подписал видео Махачев.

Махачев показал, как борется с Кормье:

«Я наконец-то посмотрел всё видео целиком. Должен сказать, у этого парня отличный видеоредактор. Он лишил меня всех очков. Что это за чушь собачья?» — ответил в комментариях Кормье.

Напомним, Махачев стал чемпионом UFC после победы, одержанной в поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

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