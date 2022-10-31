Первый неамериканский чемпион UFC, аминь». Олег Тактаров — о своей карьере

Победитель турнира UFC 6 ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новый пост у себя в соцсетях, напомнив подписчикам о своих профессиональных достижениях.



«Первый в истории человечества, кто убил супер-хищника. Хищник Арнольда был щенком. Не говорю уже о том, что был первым неамериканским чемпионом UFC, аминь», — написал Тактаров, добавив своё фото.

Фото: Из личного архива Олега Тактарова

Тактаров является первым российским чемпионом UFC. По окончании спортивной карьеры он в основном занят работой в киноиндустрии. При этом интерес к смешанным единоборствам у него не пропал. Экс-чемпион UFC зачастую даёт экспертные оценки и комментарии. Тактаров также известен высказываниями в адрес экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«UFC… Не был с 2003 года». Олег Тактаров возвращается: