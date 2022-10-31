Усман Нурмагомедов охарактеризовал Хабиба и Махачева тремя словами. Ислам отреагировал

Непобеждённый российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Усман Нурмагомедов, выступающий в промоушене Bellator, разместил новый пост у себя в соцсетях, показав совместное фото с новым чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и экс-чемпионом UFC в этом же весе, двоюродным братом Хабибом Нурмагомедовым.



«Короли лёгкого веса», — подписал фото Усман.

Фото: Из личного архива Усмана Нурмагомедова

«Нужен ещё один пояс», — оставил комментарий Махачев.

В активе 24-летнего Усмана 15 поединков в ММА, в которых он одержал 15 побед, восемь из них были добыты нокаутами. Следующий поединок Нурмагомедов должен провести с бразильцем Патрики Фрейре, который является обладателем пояса в лёгком весе.

Самые успешные братья в мире ММА: