Сехудо обратился к Дане Уайту по поводу боя за временный титул UFC
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо разместил новый пост у себя в соцсетях, обратившись к президенту UFC Дану Уайту по поводу возможности провести поединок в промоушене.
«Привет, Дана. Так как Дензел Стерлинг хочет поработать над своей рэп-карьерой, как насчёт того, чтобы я сразился с Шоном О’Мэлли за временный титул в Австралии?» — написал Сехудо.
35-летний Сехудо — бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Генри становился чемпионом Олимпийских игр в вольной борьбе (Олимпиада 2008 года в Пекине (Китай), является трёхкратным Панамериканским чемпионом. О’Мэлли в настоящий момент занимает первое место в рейтинге бойцов легчайшего веса UFC.
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