«Не грабили». Стерлинг изменил мнение об исходе боя Ян — О’Мэлли и объяснил, почему

Обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг), американец Алджамейн Стерлинг рассказал, что больше не считает поражение россиянина Петра Яна в поединке с американцем Шоном О’Мэлли ограблением. Ранее Стерлинг заявлял обратное.
«В первом раунде было действительно трудно разобраться. Это напомнило мне о моём собственном первом раунде с Яном во время нашего второго боя. Очень, очень непростой раунд для судей. Мне пришлось пересмотреть его, чтобы понять, сколько урона нанёс Шон, и сравнить его с контролем, который был у Яна.
В случае, если бы Ян нанёс урон и получил контрольное время, я бы согласился с тем, что он должен был забирать первый раунд. Наблюдая за поединком во время разминки, я считал, что Ян выиграл бой. Но я ни в коем случае не хочу сказать, что это было ограбление. Бой получился действительно хорошим», — сказал Стерлинг на канале FunkMasterMMA в YouTube.
Пётр Ян встретился с Алджэмейном Стерлингом:
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