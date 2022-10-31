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Усик встретился с голливудским актёром Ливом Шрайбером. Фото

Усик встретился с голливудским актёром Ливом Шрайбером. Фото
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Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фотографию с известным американским актёром Ливом Шрайбером. Усик его встретил в Нью-Йорке.

«Приятно было познакомиться», — подписал фото Александр.

Фото: Из личного архива Александра Усика

Фото: Из личного архива Александра Усика

Напомним, в последнем бою Усик встречался с британцем Энтони Джошуа. Это был их реванш. Поединок состоялся в ночь на 21 августа мск и продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей одержал Александр (113-115, 115-113, 116-112). Тем самым он сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе. Первый поединок с Джошуа, который состоялся в сентябре 2021 года, Усик выиграл единогласным решением судей.

Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки:

Страшный сон украинца. Уайлдер придёт за Усиком — и заберёт у него всё Страшный сон украинца. Уайлдер придёт за Усиком — и заберёт у него всё
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