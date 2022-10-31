Усик встретился с голливудским актёром Ливом Шрайбером. Фото

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фотографию с известным американским актёром Ливом Шрайбером. Усик его встретил в Нью-Йорке.
«Приятно было познакомиться», — подписал фото Александр.
Фото: Из личного архива Александра Усика
Фото: Из личного архива Александра Усика
Напомним, в последнем бою Усик встречался с британцем Энтони Джошуа. Это был их реванш. Поединок состоялся в ночь на 21 августа мск и продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей одержал Александр (113-115, 115-113, 116-112). Тем самым он сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе. Первый поединок с Джошуа, который состоялся в сентябре 2021 года, Усик выиграл единогласным решением судей.
Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки:
- 31 октября 2022
-
14:08
-
13:33
-
13:17
-
12:48
-
12:09
-
11:28
-
11:11
-
10:53
-
10:19
-
09:46
-
09:42
-
09:28
-
09:18
-
07:39
-
02:26
-
00:27
- 30 октября 2022
-
23:50
-
23:30
-
23:23
-
22:39
-
22:10
-
21:51
-
21:07
-
21:01
-
20:56
-
20:32
-
20:07
-
19:38
-
19:07
-
18:40
-
17:30
-
16:54
-
16:53
-
16:38
-
16:00