«Мы с Леоном знаем, кто лучший полусредневес». Усман — о третьем бое с Эдвардсом

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман высказался о потенциальном, уже третьем по счёту, поединке с британцем Леоном Эдвардсом. Ранее сообщалось, что он может состояться в марте следующего года в Великобритании.



«Я бы с удовольствием поехал в Англию и провёл бой там. У меня много поклонников в этой стране. В Англии много африканцев, много моих ямайских фанатов, так что я думаю, это имеет смысл. Думаю, поддерживая нас, фанаты разделятся в пропорции 50 на 50. Мы с Леоном знаем, кто лучший полусредневес в мире», — приводит слова Усмана TMZ.



Первый раз Усман и Эдвардс встретились в декабре 2015 года на турнире UFC on Fox 17, где Камару одержал победу единогласным решением судей. Во втором поединке победу добыл Леон.

Камару Усман приехал в Чечню, чтобы поздравить сына Кадырова: