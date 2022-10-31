«Мы с Леоном знаем, кто лучший полусредневес». Усман — о третьем бое с Эдвардсом

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман высказался о потенциальном, уже третьем по счёту, поединке с британцем Леоном Эдвардсом. Ранее сообщалось, что он может состояться в марте следующего года в Великобритании.
«Я бы с удовольствием поехал в Англию и провёл бой там. У меня много поклонников в этой стране. В Англии много африканцев, много моих ямайских фанатов, так что я думаю, это имеет смысл. Думаю, поддерживая нас, фанаты разделятся в пропорции 50 на 50. Мы с Леоном знаем, кто лучший полусредневес в мире», — приводит слова Усмана TMZ.
Первый раз Усман и Эдвардс встретились в декабре 2015 года на турнире UFC on Fox 17, где Камару одержал победу единогласным решением судей. Во втором поединке победу добыл Леон.
Камару Усман приехал в Чечню, чтобы поздравить сына Кадырова:
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