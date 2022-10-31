«Надо было поохотиться». Ислам Махачев показал улов. Фото

Российский боец смешанных единоборств, новый чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислам Махачев разместил новый пост в своих социальных сетях, показав недавний улов.



«Гостей много в эти дни. Так что надо было поохотиться», — подписал фотографию Махачев.

Напомним, Махачев стал чемпионом UFC после победы, одержанной в поединке с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой. Их бой состоялся на турнире UFC 280 22 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) и был главным событием спортивного мероприятия. Ислам победил, применив удушающий приём во втором раунде. В активе Махачева 24 поединка, в которых он одержал 23 победы.

Толпа фанатов в Махачкале встречает Махачева с поясом UFC: