«Надо было поохотиться». Ислам Махачев показал улов. Фото
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Российский боец смешанных единоборств, новый чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислам Махачев разместил новый пост в своих социальных сетях, показав недавний улов.
«Гостей много в эти дни. Так что надо было поохотиться», — подписал фотографию Махачев.
Напомним, Махачев стал чемпионом UFC после победы, одержанной в поединке с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой. Их бой состоялся на турнире UFC 280 22 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) и был главным событием спортивного мероприятия. Ислам победил, применив удушающий приём во втором раунде. В активе Махачева 24 поединка, в которых он одержал 23 победы.
Толпа фанатов в Махачкале встречает Махачева с поясом UFC:
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