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«Надо было поохотиться». Ислам Махачев показал улов. Фото

«Надо было поохотиться». Ислам Махачев показал улов. Фото
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Российский боец смешанных единоборств, новый чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислам Махачев разместил новый пост в своих социальных сетях, показав недавний улов.

«Гостей много в эти дни. Так что надо было поохотиться», — подписал фотографию Махачев.

Напомним, Махачев стал чемпионом UFC после победы, одержанной в поединке с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой. Их бой состоялся на турнире UFC 280 22 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) и был главным событием спортивного мероприятия. Ислам победил, применив удушающий приём во втором раунде. В активе Махачева 24 поединка, в которых он одержал 23 победы.

Толпа фанатов в Махачкале встречает Махачева с поясом UFC:

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