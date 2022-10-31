55-летний Олег Тактаров продемонстрировал актуальную физическую форму. Фото

Победитель турнира UFC 6, российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новый пост у себя в соцсетях, показав несколько своих фотографий, сделанных в США на берегу Тихого океана.
Фото: Из личного архива Олега Тактарова
Фото: Из личного архива Олега Тактарова
55-летний Тактаров — первый российский чемпион американского промоушена UFC. После ухода из спорта Олег по большей части занят работой в киноиндустрии. При этом интерес к смешанным единоборствам у прославленного бойца не пропал. Экс-чемпион UFC нередко даёт экспертные оценки и комментарии. Ранее активно делился мнением о поединке Петра Яна с Алджамейном Стерлингом. Тактаров также известен высказываниями в адрес бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Обычная активность». Тактаров показал видео своей тренировки:
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