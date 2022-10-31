Белал Мухаммад иронично высказался о последних годах Макгрегора в UFC
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Американский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Белал Мухаммад иронично высказался о последних годах экс-чемпиона в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора в организации.
Так, Мухаммад опубликовал картинку со статистикой, согласно которой начиная с 2016 года он одержал 12 побед в UFC, а Макгрегор – всего одну.
Напомним, Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 досрочно проиграл из-за травмы ноги в трилогии с американцем Дастином Порье. Мухаммад в октябре на UFC 280 одержал одну из крупнейших побед, досрочно остановив доселе небитого американца Шона Брэди.
Ранее Макгрегор дал совет Алексу Волкановски перед боем с Исламом Махачевым, который, как ожидается, состоится в феврале в Австралии.
Новость по темеКонор Макгрегор дал совет Волкановски перед боем с Махачевым
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