Белал Мухаммад иронично высказался о последних годах Макгрегора в UFC

Американский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Белал Мухаммад иронично высказался о последних годах экс-чемпиона в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора в организации.

Так, Мухаммад опубликовал картинку со статистикой, согласно которой начиная с 2016 года он одержал 12 побед в UFC, а Макгрегор – всего одну.

Напомним, Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 досрочно проиграл из-за травмы ноги в трилогии с американцем Дастином Порье. Мухаммад в октябре на UFC 280 одержал одну из крупнейших побед, досрочно остановив доселе небитого американца Шона Брэди.

Ранее Макгрегор дал совет Алексу Волкановски перед боем с Исламом Махачевым, который, как ожидается, состоится в феврале в Австралии.