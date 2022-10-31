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«Волкановски слишком мал». Менеджер Махачева обратился к нему

«Волкановски слишком мал». Менеджер Махачева обратился к нему
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Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева, считает, что его предстоящий соперник и обладатель титула в полулёгком дивизионе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски слишком мал для него.

«Он [Волкановски] слишком мал. Если ты хочешь быть львом, тебе придётся иметь дело с другими львами, Ислам Махачев», – написал Абдель-Азиз в социальных сетях.

Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) и одноклубник Махачева, Хабиб Нурмагомедов, отреагировал на обновлённый рейтинг pound-for-pound, в рамках которого Ислам поднялся на третье место. Лидерство же на данный момент удерживает именно Волкановски, за последние два года проведший четыре защиты титула.

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