«Это напугало меня». Фьюри объяснил, почему сорвался бой с Джошуа

Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри ответил на обвинение команды звёздного соотечественника Энтони Джошуа в срыве поединка, намечавшегося на декабрь.

«Если Хирн и Джошуа хотят обвинить меня в срыве боя – пусть. Всё из-за меня. Всё это пугает меня: его мышцы; веса, которые он поднимает; его крутость и три поражения в последних пяти боях. Плевать, я готов стать виновником.

Я выше них, у меня больше нет связей с ними. Пускай встают в конец очереди. У них был шанс, но они его упустили. Я не виню их за критику крайних сроков [на подписание контракта]. Мы все понимаем, что это означает. Если вы не сделали что-то в срок, когда тебе дали работу, тогда ты лишаешься возможности», – сказал Фьюри в YouTube-подкасте True Geordie.