Мексиканский легковес установил рекорд, выбросив более 1500 ударов за бой

Мексиканский боец лёгкого веса (до 61,2 кг) Уильям Сепеда (27-0, 23 KO) установил новый рекорд дивизиона по числу выброшенных ударов, сообщает статистический ресурс CompuBox.

В минувшее воскресенье, 30 октября, в Сан-Диего (штат Калифорния, США) Сепеда победил единогласным судейским решением (119-109, 119-109 и 118-110) бывшего чемпиона мира во втором полулёгком весе (до 59 кг) американца Джозефа Диаза (32-3-1, 15 KO).

За 12 раундов Сепеда выбросил 1536 ударов, из которых 398 (29,8%) оказались точными, и более чем в два раза превзошёл соперника.

Для сравнения, бойцы лёгкого веса Василий Ломаченко и Джэмейн Ортис, также выступившие на минувших выходных, остановились около отметки в 600 выброшенных ударов.