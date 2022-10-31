Мексиканский легковес установил рекорд, выбросив более 1500 ударов за бой
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Мексиканский боец лёгкого веса (до 61,2 кг) Уильям Сепеда (27-0, 23 KO) установил новый рекорд дивизиона по числу выброшенных ударов, сообщает статистический ресурс CompuBox.
В минувшее воскресенье, 30 октября, в Сан-Диего (штат Калифорния, США) Сепеда победил единогласным судейским решением (119-109, 119-109 и 118-110) бывшего чемпиона мира во втором полулёгком весе (до 59 кг) американца Джозефа Диаза (32-3-1, 15 KO).
За 12 раундов Сепеда выбросил 1536 ударов, из которых 398 (29,8%) оказались точными, и более чем в два раза превзошёл соперника.
Для сравнения, бойцы лёгкого веса Василий Ломаченко и Джэмейн Ортис, также выступившие на минувших выходных, остановились около отметки в 600 выброшенных ударов.
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