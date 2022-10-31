Бивол: бой с Канело не стал тем, о чём я мечтал, когда перешёл в профессионалы
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Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол признался, что не считает поединок со звёздным мексиканцем Саулем Альваресом, который состоялся в мае этого года, главной целью в карьере.
«Люди считали Канело сильным бойцом, но и я не слаб. И я достаточно силён для того, чтобы победить любого в полутяжёлом дивизионе. Помимо этого, у меня хорошая скорость. Хотя люди считали Канело быстрее меня.
Этот поединок не стал тем, о чём я мечтал после того, как перешёл в профессионалы. Он был большим шагом на пути к моей цели – стать абсолютным чемпионом мира», – сказал Бивол в интервью Matchroom Boxing.
Ранее промоутер россиянина Эдди Хирн сказал, почему он является фаворитом в бою с Хильберто Рамиресом.
Новость по темеПромоутер: Бивол является фаворитом в бою с Рамиресом только из-за победы над Канело
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