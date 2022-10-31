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Вера — о Стерлинге: этот парень чокнутый, у него нет друзей

Вера — о Стерлинге: этот парень чокнутый, у него нет друзей
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Рейтинговый боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC венесуэлец Марлон Вера отреагировал на поведение действующего обладателя титула американца Алджамейна Стерлинга после победы над соотечественником Ти Джеем Диллашоу, поединок которых состоялся на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, после выступления Стерлинг заявил, что хотел бы подраться с Генри Сехудо, Шоном О’Мэлли и Верой, на шуточный манер исковеркав их имена, что многим не понравилось.

«Я знаю, что этот парень чокнутый. У него нет друзей, он всегда один. У парня нет индивидуальности. Но что есть, то есть. Когда вы неинтересны, вам приходится делать нечто подобное. Он просто не умеет шутить. А ведь у него есть титул. И это самое печальное. У тебя есть титул! Оставь это», – сказал Марлон Вера в подкасте The MMA Hour.

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