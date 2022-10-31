Марлон Вера объяснил, почему Алджамейн Стерлинг добился успеха в UFC

Рейтинговый боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC венесуэлец Марлон Вера объяснил, почему действующий обладатель титула американец Алджамейн Стерлинг смог добиться успеха в сильнейшем промоушене мира.
«У него есть пояс, о чём здесь ещё говорить. Он большой для этого дивизиона, и у него хороший грэпплинг. Люди говорят всякое дерьмо о его ударке, но этот парень пользуется всем, что у него есть. Он выбрасывает много ударов ногами, он бьёт всем, чем придётся. Его навыки несопоставимы с Адесаньей, но он определённо умеет бить.
Вот почему люди иногда недооценивают таких парней. Они выглядят бестолково, но всё равно пытаются снести вам голову. Я понимаю, что большинство парней из топа опасны, если не все», – сказал Марлон Вера в подкасте The MMA Hour.
- 31 октября 2022
-
22:59
-
22:57
-
22:03
-
21:48
-
21:37
-
21:02
-
20:06
-
19:49
-
19:36
-
19:09
-
18:56
-
18:00
-
17:48
-
17:36
-
16:44
-
16:34
-
15:52
-
15:38
-
15:15
-
14:08
-
13:33
-
13:17
-
12:48
-
12:09
-
11:28
-
11:11
-
10:53
-
10:19
-
09:46
-
09:42
-
09:28
-
09:18
-
07:39
-
02:26
-
00:27