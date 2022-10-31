Марлон Вера объяснил, почему Алджамейн Стерлинг добился успеха в UFC

Рейтинговый боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC венесуэлец Марлон Вера объяснил, почему действующий обладатель титула американец Алджамейн Стерлинг смог добиться успеха в сильнейшем промоушене мира.

«У него есть пояс, о чём здесь ещё говорить. Он большой для этого дивизиона, и у него хороший грэпплинг. Люди говорят всякое дерьмо о его ударке, но этот парень пользуется всем, что у него есть. Он выбрасывает много ударов ногами, он бьёт всем, чем придётся. Его навыки несопоставимы с Адесаньей, но он определённо умеет бить.

Вот почему люди иногда недооценивают таких парней. Они выглядят бестолково, но всё равно пытаются снести вам голову. Я понимаю, что большинство парней из топа опасны, если не все», – сказал Марлон Вера в подкасте The MMA Hour.