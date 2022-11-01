Источник: бой Максима Гришина и Жаилтона Алмейды на UFC Vegas 64 отменён

Поединок в полутяжёлом весе (до 93 кг) UFC между россиянином Максимом Гришиным (32-9-2) и бразильцем Жаилтоном Алмейдой (17-2) не состоится на турнире UFC Vegas 64, который пройдёт на этих выходных в Лас-Вегасе (США), сообщает издание MMA Fighting.

Причины отмены не сообщаются. Напомним, изначально поединок бойцов должен был состояться на турнире UFC Vegas 55, но позже был отменён.

Максиму Гришину 38 лет. Боец дебютировал в сильнейшей организации мира в июле 2020 года и провёл четыре поединка, одержав две победы и потерпев два поражения. В своём последнем бою на UFC 271 в феврале Гришин победил единогласным решением судей американца Уильяма Найта.

В главном бою турнира UFC Vegas 64 сойдутся бойцы женского минимального веса (до 52 кг) бразильянки Марина Родригес и Аманда Лемос.