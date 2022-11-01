Рой Джонс сказал, в какую ловушку может угодить Бивол в бою с Рамиресом

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, легендарный американец Рой Джонс-младший высказался о предстоящем титульном поединке в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между Дмитрием Биволом и Хильберто Рамиресом.
«Биволу нужно следить за тем, чтобы не угодить в то, что люди называют «бой-ловушка». Когда вы выходите на ринг после большой победы над таким парнем, как Канело Альварес, который был лучшим парнем в рейтинге pound-for-pound, и выходите против непобеждённого, но безызвестного парня… это опасно, очень опасно. У Рамиреса вдвое больше побед, чем у Бивола. И вдвое больше нокаутов.
У Рамиреса лучше всё, за исключением навыков и оппозиции. Он не побил ни одного бойца, находившегося на пике. Он побил Артура Абрахама, но Абрахам давно уже прошёл свой пик. [Джесси] Харт – средний боец. А Канело был мировой фигурой в боксе. Бивол успел встретиться с лучшей оппозицией в 20 боях, чем Рамирес в 44», – сказал Джонс в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
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