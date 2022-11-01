О’Мэлли – о бое с Яном: просто чертовски сломал меня

Американский боец UFC Шон О’Мэлли высказался о прошедшем бое с представителем России Петром Яном на турнире UFC 280.

«Просто чертовски сломал меня. Это определённо самый сильный удар, который я когда-либо получал. Я не знал, где нахожусь. Я помню, бум, меня качнуло, а потом мы как бы подрались, я оказался на спине и закрылся в защите. Не думаю, что сделал что-то плохо в этом бою, просто Ян хорош», — приводит слова О’Мэлли BJ Penn.

Напомним, бой между О’Мэлли и Яном состоялся в ночь 22 на 23 октября мск в Абу-Даби. Поединок продлился все три раунда и завершился победой американца раздельным решением судей. При этом, многие эксперты и бойцы выступили с мнением, что победу нужно было присуждать Яну.

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