Махачев объяснил, почему Пётр Ян проиграл О’Мэлли

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев высказался о поражении Петра Яна в поединке с американцем Шоном О’Мэлли на турнире UFC 280.



Пётр Ян уступил О’Мэлли раздельным решением судей. Сам Махачев на том же турнире выиграл у Чарльза Оливейры и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.



«В раздевалке бой посмотрел кусками, в самолёте уже полностью. Ян пытался работать и в стойке, и в партере. И как-то он не смог это совместить. Думаю, если бы он выбрал план только бороться или только биться в стойке, давить на соперника, то он бы выиграл, Ян мог его перебить. Он постарался бороться, потом, когда руки были уже не такими скоростными, пробовал бить в стойке. И как-то тяжело бой сложился», — рассказал Махачев в интервью «Матч ТВ».