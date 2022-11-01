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Абдель-Азиз рассказал, сколько времени потребуется Махачеву, чтобы победить Волкановски

Абдель-Азиз рассказал, сколько времени потребуется Махачеву, чтобы победить Волкановски
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Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, считает, что россиянину хватит двух раундов, чтобы одержать победу в бою с чемпионом промоушена в полулёгком дивизионе Александром Волкановски.

«Волкановски – я очень уважаю этого парня. Потрясающий представитель этого спорта. Но бой с Исламом разрушит его наследие.

Не могу говорить об Алексе плохо, потому что он мне нравится, но как Волкановски собирается победить Ислама? Он не сможет этого сделать.

Если хочешь разрушить своё наследие, потерять своё место – дерись с Исламом. Ты будешь финиширован за два раунда. Думаю, что Алекс слишком мал для этого дивизиона», — приводит слова Абдель-Азиза MMA News.

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