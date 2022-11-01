Рахмонов рассказал, сколько Махачев будет удерживать пояс UFC

Непобеждённый казахстанский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Шавкат Рахмонов считает, что новоиспечённый чемпион промоушена в лёгком весе россиянин Ислам Махачев будет удерживать титул до того момента, пока не уйдёт на пенсию.

«Ислам очень хорош, и мне кажется, будет долго держать пояс. Пока не уйдёт», — сказал Рахмонов на YouTube-канале «Вестник ММА».

Напомним, Махачев стал чемпионом UFC после победы, одержанной в поединке с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой. Их бой состоялся на турнире UFC 280 22 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) и был главным событием спортивного мероприятия. Ислам победил, применив удушающий приём во втором раунде. В активе Махачева 24 поединка, в которых он одержал 23 победы.

Толпа фанатов в Махачкале встречает Махачева с поясом UFC: