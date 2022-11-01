Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Рахмонов рассказал, сколько Махачев будет удерживать пояс UFC

Рахмонов рассказал, сколько Махачев будет удерживать пояс UFC
Комментарии

Непобеждённый казахстанский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Шавкат Рахмонов считает, что новоиспечённый чемпион промоушена в лёгком весе россиянин Ислам Махачев будет удерживать титул до того момента, пока не уйдёт на пенсию.

«Ислам очень хорош, и мне кажется, будет долго держать пояс. Пока не уйдёт», — сказал Рахмонов на YouTube-канале «Вестник ММА».

Напомним, Махачев стал чемпионом UFC после победы, одержанной в поединке с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой. Их бой состоялся на турнире UFC 280 22 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) и был главным событием спортивного мероприятия. Ислам победил, применив удушающий приём во втором раунде. В активе Махачева 24 поединка, в которых он одержал 23 победы.

Наследник Хабиба стал чемпионом UFC! Махачев порвал гениального бразильца Наследник Хабиба стал чемпионом UFC! Махачев порвал гениального бразильца

Толпа фанатов в Махачкале встречает Махачева с поясом UFC:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022