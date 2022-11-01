Уиттакер: Волкановски сможет контролировать ход боя с Махачевым с помощью ударной техники

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер считает, что чемпион полулёгкого дивизиона Александр Волкановски сможет противостоять россиянину Исламу Махачеву.

«Все упускают из виду, насколько Алекс разносторонний боец. Его навыки находятся на самом высочайшем уровне, и физически он очень мощный парень.

Думаю, он сможет контролировать ход боя с помощью своей ударной техники, а его сила и выносливость очень высоки. Я не верю, что Ислам сможет легко его перевести и контролировать, как все думают», — сказал Уиттакер в интервью Submission Radio.

Напомним, Махачев стал чемпионом UFC после победы, одержанной в поединке с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой. Их бой состоялся на турнире UFC 280 22 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) и был главным событием спортивного мероприятия. Ислам победил, применив удушающий приём во втором раунде. В активе Махачева 24 поединка, в которых он одержал 23 победы.

Махачев показал, как борется с Кормье: