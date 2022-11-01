Хабиб Нурмагомедов: очень нервничал во время боя Ислама, случиться могло всё что угодно

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, с какими эмоциями смотрел титульный поединок между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.



«Хочешь честный ответ? Я очень нервничал, потому что последние 20 лет я наблюдал за тренировками Ислама и вот время пришло. Но в нашем спорте может случиться всё что угодно. Посмотрите на Камару Усмана — выигрывал пять раундов, а потом удар, и он лежит в нокауте.



То же самое с боем Махачева. В любой момент могло произойти всё что угодно. Оливейра хороший боец высокого уровня. Разумеется, я переживал за Ислама. Я люблю этого парня, мы росли вместе и он был любимым учеником отца», — сказал Хабиб в интервью ESPN.



Махачев выиграл у Оливейры удушающим приёмом и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.

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