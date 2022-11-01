Брэди: моей жене писали, что если выиграю у Мухаммада, то меня убьют и закопают в пустыне

Американский боец смешанных единоборств Шон Брэди рассказал, что перед поединком с Белалом Мухаммадом фанаты присылали угрозы его жене.



«Кто-то написал моей жене, что если выиграю у Мухаммада, то меня убьют и закопают в пустыне. Эти фанаты просто отморозки. Не хочу, чтобы меня поняли неправильно, я не говорю обо всех. Есть хорошие фанаты, но есть и те, кто с фейковых страниц пишет тебе гадости, какие-то дикие слова. Я сам стараюсь больше не читать сообщения, но моя жена, дипломированная медсестра, сама заботится о людях и вынуждена читать угрозы от посторонних людей», — сказал Брэди The MMA Hour.



22 октября Шон Брэди проиграл техническим нокаутом Белалу Мухаммаду на турнире UFC 280. Это первое поражение Брэди в профессиональной карьере.

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