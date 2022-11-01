Брэди: моей жене писали, что если выиграю у Мухаммада, то меня убьют и закопают в пустыне
Поделиться
Американский боец смешанных единоборств Шон Брэди рассказал, что перед поединком с Белалом Мухаммадом фанаты присылали угрозы его жене.
«Кто-то написал моей жене, что если выиграю у Мухаммада, то меня убьют и закопают в пустыне. Эти фанаты просто отморозки. Не хочу, чтобы меня поняли неправильно, я не говорю обо всех. Есть хорошие фанаты, но есть и те, кто с фейковых страниц пишет тебе гадости, какие-то дикие слова. Я сам стараюсь больше не читать сообщения, но моя жена, дипломированная медсестра, сама заботится о людях и вынуждена читать угрозы от посторонних людей», — сказал Брэди The MMA Hour.
22 октября Шон Брэди проиграл техническим нокаутом Белалу Мухаммаду на турнире UFC 280. Это первое поражение Брэди в профессиональной карьере.
Новость по темеБелал Мухаммад прокомментировал досрочную победу над Шоном Брэди
Комментарии
- 1 ноября 2022
-
15:23
-
14:58
-
14:36
-
13:31
-
13:15
-
11:48
-
11:38
-
11:33
-
10:54
-
10:47
-
10:47
-
10:05
-
09:59
-
09:53
-
09:52
-
03:51
-
01:16
-
01:03
-
00:42
- 31 октября 2022
-
23:57
-
23:44
-
22:59
-
22:57
-
22:03
-
21:48
-
21:37
-
21:02
-
20:06
-
19:49
-
19:36
-
19:09
-
18:56
-
18:00
-
17:48
-
17:36
Партнерский контент