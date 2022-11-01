Пол: я только что побил одного из лучших в истории ММА, Диаз после него — лёгкая работа
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Звёздный американский YouTube-блогер Джейк Пол высказался по поводу потенциального поединка с американцем Нейтом Диазом.
«Я только что побил одного из лучших бойцов в истории MMA, так что бой с Нэйтом Диасом – легкая работа. Силва гораздо более сложный соперник, чем Диас.
Нэйт медленный, под конец карьеры он растерял все навыки работы в стойке. Возможно, в джиу-джитсу он еще что-то может, но его ударка на уровне уличного бойца. Бокс – это спорт профессионалов. Это настоящее искусство. На ринге нельзя драться так, как дерешься на улице», — приводит слова Пола Sportskeeda.
Поединок с Силвой стал для Пола шестым в карьере. В число побитых блогером соперников вошли экс-бойцы UFC Тайрон Вудли и Бен Аскрен.
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