Пол: я только что побил одного из лучших в истории ММА, Диаз после него — лёгкая работа

Звёздный американский YouTube-блогер Джейк Пол высказался по поводу потенциального поединка с американцем Нейтом Диазом.

«Я только что побил одного из лучших бойцов в истории MMA, так что бой с Нэйтом Диасом – легкая работа. Силва гораздо более сложный соперник, чем Диас.



Нэйт медленный, под конец карьеры он растерял все навыки работы в стойке. Возможно, в джиу-джитсу он еще что-то может, но его ударка на уровне уличного бойца. Бокс – это спорт профессионалов. Это настоящее искусство. На ринге нельзя драться так, как дерешься на улице», — приводит слова Пола Sportskeeda.

Поединок с Силвой стал для Пола шестым в карьере. В число побитых блогером соперников вошли экс-бойцы UFC Тайрон Вудли и Бен Аскрен.