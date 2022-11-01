Бивол: хочу добиться уважения, а не просто быть знаменитым

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол рассказал, как изменилась жизнь с тех пор, как он одержал победу над Канело.



«Она немного изменилась. Я получил этот бой и проделал хорошую работу. Теперь многие люди узнают меня на улице. Я не изменился, это люди меняют отношение ко мне. Конечно, мне нравится, что люди узнают во мне не просто человека откуда-то, они узнают во мне хорошего боксёра. Но я хочу добиться уважения. Не просто хочу быть знаменитым. Хочу так делать свою работу, чтобы люди меня за это уважали. И это делает меня счастливым», — цитирует Бивола BoxingScene.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе: