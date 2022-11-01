Бивол: хочу добиться уважения, а не просто быть знаменитым
Поделиться
Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол рассказал, как изменилась жизнь с тех пор, как он одержал победу над Канело.
«Она немного изменилась. Я получил этот бой и проделал хорошую работу. Теперь многие люди узнают меня на улице. Я не изменился, это люди меняют отношение ко мне. Конечно, мне нравится, что люди узнают во мне не просто человека откуда-то, они узнают во мне хорошего боксёра. Но я хочу добиться уважения. Не просто хочу быть знаменитым. Хочу так делать свою работу, чтобы люди меня за это уважали. И это делает меня счастливым», — цитирует Бивола BoxingScene.
Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе:
Комментарии
- 1 ноября 2022
-
15:23
-
14:58
-
14:36
-
13:31
-
13:15
-
11:48
-
11:38
-
11:33
-
10:54
-
10:47
-
10:47
-
10:05
-
09:59
-
09:53
-
09:52
-
03:51
-
01:16
-
01:03
-
00:42
- 31 октября 2022
-
23:57
-
23:44
-
22:59
-
22:57
-
22:03
-
21:48
-
21:37
-
21:02
-
20:06
-
19:49
-
19:36
-
19:09
-
18:56
-
18:00
-
17:48
-
17:36
Партнерский контент