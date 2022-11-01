Шон О’Мэлли: мой удар коленом чуть не вышиб Петра Яна из UFC в Bellator

Американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли высказался о прошедшем поединке с россиянином Петром Яном на турнире UFC 280.
«Я был довольно опасен в третьем раунде нашего поединка и чуть не снёс Яну голову. От попадания коленом у него появилось рассечение, затем я нанёс пару ударов и снова добавил с колена, когда Пётр уже находился у сетки. Я чуть не вышиб Яна из UFC. Слышал, он говорил о том, что собирается уйти из промоушена. Моё колено чуть не отправило его в Bellator», – сказал О’Мэлли в видео на YouTube-канале MMAFightingonSBN.
Напомним, бой между О’Мэлли и Яном состоялся в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби. Поединок продлился все три раунда и завершился победой американца раздельным решением судей. При этом многие эксперты и бойцы выступили с мнением, что победу нужно было присуждать Яну.
Пётр Ян показал, как тренируется с сыновьями.
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