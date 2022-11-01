Алджамейн Стерлинг оставил послание для топовых бойцов UFC легчайшего веса
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33-летний чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг разместил новый пост в своих социальных сетях, где выступил с обращением к топовым бойцам промоушена, выступающим в его же весовой категории.
«Это моё послание всем бойцам легчайшего веса. Для тех, кто действительно участвовал в пятираундовых боях, вы знаете, насколько интенсивны подготовительные сборы к ним. Вера, Сэндхаген, О'Мэлли, обращаюсь к каждому из вас. Если вы, ребята, хотите подождать меня, дайте мне немного времени, чтобы моё тело пришло в норму. Я уже дрался дважды, дайте мне немного времени, и я вернусь и надеру вам всем задницы», — сказал Стерлинг.
Алджамейн Стерлинг поблагодарил UFC и подколол Петра Яна:
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