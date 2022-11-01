Махачев обратился к хейтерам, припомнив им их слова до боя с Оливейрой

Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, являющийся чемпионом UFC в лёгком весе, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где вспомнил о словах хейтеров до его поединка с бразильцем Чарльзом Оливейрой.



«Мнение хейтеров до боя: «Ислам не заслужил», «Ни с кем из топов не дрался», «Не его уровень, задушат, вырубят». После боя не могу найти хейтеров, без вас мне тяжело», — написал Махачев.



Напомним, Махачев завоевал чемпионский пояс UFC благодаря победе в поединке с Оливейрой. Их бой состоялся на турнире UFC 280. Спортивное шоу прошло 22 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Ислам победил, применив удушающий приём во втором раунде.

Махачев показал, как борется с Кормье: